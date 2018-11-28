Приемная кампания в школы Карелии начнется 22 декабря

Республика Карелия >> Образование >> 28.11.2018

Как будет проходить прием, путем электронной записи или живой очередью, в мэрии Петрозаводска не уточняют, но обещают ее обнародовать к 1 декабря.

В 2017 г. электронная запись действовала в 12 школах города, а в остальных 24 родителям приходилось оттаивать очереди и подавать заявления лично. В этом году запись в первые классы власти обещают проводить на электронной площадке - единой информсистемы, которая может принять до 1 тыс. заявлений одномоментно. Но тестирование системы не закончено до сих пор.

Напомним, что петрозаводчане могут записать ребенка в любую школу, так как по прописке запись отменили 5 лет назад. Но плохо организованная приемная кампания ежегодно приводит к созданию очередей в образовательные организации. Некоторые родители дежурят по ночам перед подачей заявлений, жгут костры, нанимают охранные предприятия, для того, чтобы не позволить другими родителям пройти без очереди. Этот маразм продолжается годами, а власти ничего не делают для решения проблемы.

Вопрос настолько острый, что на последней сессии Петросовета разгорелся скандал. Депутаты раскритиковали мэрию за полное бездействие, а в ответ услышали хамские высказывания первых лиц карельской столицы, а некоторым народным избранникам за критику просто отключали микрофон.





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