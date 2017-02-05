Экспедиция "Великая Андома. Тайна трех океанов" стартует завтра из Петрозаводска

Завтра на набережной Онежского озера в столице Карелии отправится в путь экспедиция на собачьих упряжках под названием "Великая Андома. Тайна трех океанов". Проводить участников приедут глава Карелии А. Худилайнен и мэр Петрозаводска И. Мирошник в сопровождении официальных лиц.



В состав экспедиции вошли студенты ПтрГУ. Это пятая подобная экспедиция, которая проводится при поддержке Минобразования РФ в рамках конкурса программ деятельности студенческих организаций. Руководить экспедицией будет путешественник В. Симонов.



Подобные экспедиции уже организовывались на Камчатке, когда студентам покорились 1 тыс. км на собачьих упряжках по Карелии, два вулкана, поход по Онежскому озеру на хаус-ботах, экспедиция с Ф. Конюховым и В. Симоновым по Карелии и Архангельской области "Онежское поморье. Душа севера". Кстати, среди студентов были и ребята с ограниченными возможностями здоровья.



Нынешняя экспедиция рассчитана на 10 дней и 500 км пути по купелям деревянного зодчества (Кижи, Ильинская пустынь, восточный берег Онежского озера, мыс Бесов нос, Карельские петроглифы, Муромский монастырь, Андомская возвышенность, Андом-гора (на последней установят памятный знак РГО).



Справка. Андомская возвышенность граничит с Вологодской, Архангельской областями и Карелией. Небольшой ее участок (около 3 км), считается ландшафтным, палеонтологическим и минералогическим заказником. Он сформирован около 400 млн лет назад вследствие движения ледника, Андома-гора сложена из зеленых, фиолетовых, красных песков и песчаников.



Андомскую возвышенность считают уникальным местом "Великого Андомского водораздела", где находится точка разделяющая три моря и три океана – р. Сойда, р. Тихманга и р. Андома.