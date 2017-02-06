Замгубернатора Вологодской области провел урок в бывшей школе

Первый замгубернатора Вологодской области А. Кольцов рассказал старшеклассникам, что лучшими политиками чаще всего становятся учителя, инженеры и врачи.



На одном из уроков в череповецкой школе № 22 выступил в качестве педагога именно Кольцов, который окончил это учебное заведение в 1990 г. Школьники задавали ему много вопросов, и особенно интересовались, чем собирался заниматься будущий политик, будучи учеником и какие воспоминания остались у него об учебе.



Замгубернатора рассказал, что ему посчастливилось учиться в дружном классе под руководством хорошего классного руководителя. Свои основные знания он получил именно в старших классах и считает, что человеку очень важно получить полное школьное образование, т.е. закончить 11 классов. Это дает возможность поступить в вуз, а может быть даже не в один. К школьному образованию нужно подходить серьезно, потому что без него невозможно поступить в вуз и получить ту специальность, которую хочешь. Особое внимание Кольцов попросил обратить на специальности, которые сейчас востребованы в регионе: инженеров, преподавателей, врачей.



Сам он политиком быть не собирался, а изначально учился на детского хирурга, после чего решил продолжить образование в техническом вузе. Сначала устроился на работу инженером, затем директором по промбезопасности и охране труда и экологии "Северстали". Политика стала его интересовать гораздо позже, для этого пришлось получить еще одно образование - менеджера, которое позволяло чиновнику принимать взвешенные и обоснованные решения в качестве управленца.



Напомним, что в Череповце встречи с бывшими выпускниками проводятся с 2014 г. Это была инициатива родительского совета города, которая была призвана показать детям позитивный пример хорошо сложившейся жизни.

