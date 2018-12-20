Молодыми стипендиатами Карелии стали 22 учащихся из 10 районов

Республика Карелия >> Образование >> 20.12.2018

Талантливые дети и подростки получили именные стипендии. Это самые целеустремленные ученики школ, для которых этот год стал успешным в личных достижениях.

Торжественная церемония награждения победителей прошла в зале Благородного собрания Нацмузея Карелии, где награды вручали представители Министерства культуры республики. Всего вручили 10 стипендий по 5 тыс. руб.

В 2018 г. стипендии получили 22 ученика из Сегежского, Олонецкого, Лахденпохского, Пудожского, Питкярантского, Кондопожского, Муезерского, Суоярвского районов, а также Костомукши, Петрозаводска. Это победители международных соревнований, конкурсов, авторы персональных выставок и публикаций в научных изданиях, сольные исполнители, активисты социально-значимых проектов республиканского масштаба, участники общероссийских социально-значимых мероприятий.

Замминистра культуры РК В. Лебедева  отметила, что все дети талантливые и поблагодарила родителей, которые вовремя разглядели в своих детях талант и отдали заниматься искусством, а также педагогов, которые вкладывают частицу своей души в учеников.

 





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