Региональный этап всероссийской олимпиады школьников стартует в НАО

Участие в этапе примут дети лучшими результатами на школьном, а потом на муниципальном этапах. По итогам этапа будут отобраны представители округа для участия в финальном этапе в марте-апреле.



Первый предмет регионального этапа - русский язык. Также ученикам предстоит сдать математику, физику, астрономию, химию, иностранный язык, информатику, биологию, ОБЖ, экономику и др. Закрыть окружной этап олимпиады планируют 25 февраля.



Напомним, что приглашение на финальный этап олимпиады приходит по итогу федерального рейтинга. Он зависит от набранных баллов на региональном уровне.



В первом этапе Всероссийской олимпиады участвовали 2095 учащихся школ НАО 4 - 11 классов, во втором - 755 человек.

В 2018 г. на федеральном уровне НАО представляли 2 человека, участвовавших в олимпиадах по физкультуре и литературе.



Всероссийская олимпиада школьников – масштабный проект для школьников России. Испытания проводят с целью выявления творческих способностей и развития их у детей. Особенно это касается научной деятельности, отбора лучших для участия в олимпиадах международного уровня.