22-23 января в Архангельской области пройдет XXII выставка "Наука, образование и карьера"

Архангельская область >> Образование >> 22.01.2019

Сегодня, накануне празднования Дня российской науки и Дня студента, в Доме молодежи открылась традиционная презентация-выставка "Наука, образование и карьера".

Здесь люди могут узнать об учреждениях образования, сравнить их, выбрать подходящий техникум, колледж или вуз для дальнейшего обучения. В выставке принимают участие вузы, научные организации, учреждения среднего и допобразования, волонтерские центры, учреждения по работе с подростками и молодежью.

Выставка презентует учебные заведения, факультеты, а представители приемных комиссий рассказывают об особенностях приема, которые каждый год немного меняются. Центр занятости Архангельска провел лекцию "Азбука профориентации", предложил вакансии и советы психологов по эффективному поиску работы. Также прошли консультации по профориентации, трудоустройству молодежи, агитационные кампании в студотряды. На мероприятии можно было пройти экспресс-тесты по профориентации, и на его основе определиться с профессией.
Дом молодежи организовал квесты и представил федеральный проект "Ты предприниматель", молодежную организацию AIESEC, волонтерство.





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