В Карелии финский язык может стать предметом ЕГЭ по выбору

В Петрозаводске состоялся круглый стол, посвященный вопросам поддержки коренных народов Карелии. Мероприятие проходило в Национальном музее. Член СПЧ А. Бабушкин, рассказал, что сохранению и развитию культур малочисленных и коренных народов должно уделяться должное внимание, поэтому эти вопросы обсуждаются правозащитниками в рамках всех поездок в регионы России.



На заседании присутствовали представители финнов, карелов, вепсов, русских, научные деятели, представители муниципальных образований.



В Карелии несколько лет работает ежемесячная выплата воспитателям и учителям, которые преподают карельский, финский и вепсский языки. Это мера поддержки, которая призвана способствовать развитию национального образования. В ПетрГУ студенты, изучающие вепсский и карельский языки, получают дополнительную стипендию.



В республике идет разработка учебно-методических материалов для обучения родным языкам. В финно-угорской школе открыт ресурсный центр этнокультурного образования. Здесь поддерживают детей, которые учат родной язык. Неделю назад примерные программы, по которым в дальнейшем будет проводиться изучение карельского, вепсского и финского языков, были одобрены в академии образования России.



Также в РК начали работу по включению в федеральный перечень местных учебников, которые получили высокую оценку в Минобразования.

Сейчас наблюдается большой спрос на изучение национальных языков людьми, которые не имеют отношения к данной языковой группе. Кого-то интересует история или культура народа, поэтому они изъявляют желание изучать новый для себя язык. По этой причине участники кругло стола даже высказали мнение, что неплохо было бы включить финский язык в список предметов ЕГЭ по выбору. В Минобразования республики идею поддержали.



Сейчас изучение иностранного языка начинается во втором классе и среди 4 языков, которые можно выбрать - испанский, английский, французский и немецкий. Теперь этот список может пополнить финский язык.