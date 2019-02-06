В Ухте все школы закрыты на карантин

В Ухте состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии, на которой обсудили ситуацию с заболеваемостью в школах. Комиссия решила, что с сегодняшнего дня по 10 февраля школы города закроют на карантин, далее все будет зависеть от динамики заболеваемости. Если она не изменится в лучшую сторону, карантин продлят.



Также учебный процесс пришлось приостановить в спортивных, музыкальных и художественных школах, отменить культурные мероприятия для несовершеннолетних.



Сейчас в Ухте заболеваемость пограничная, а в отдельных школах далека до критической массы, но карантин решили ввести для всех учебных заведений. Жителей предупреждают о необходимости усилить меры гигиены: мыть руки чаще, не трогать лицо. Также нужно обходить стороной места массового скопления людей (кинотеатры, магазины). Родители должны быть особо внимательны по отношению к своим детям. Лучше не выпускать их на улицу самих или гулять с ними вдалеке от больших групп людей.



Помимо Ухты, школы закрыты до 10 февраля в Усинске и Сыктывкаре.



