В Ухте все школы закрыты на карантин

Республика Коми >> Образование >> 06.02.2019

В Ухте состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии, на которой обсудили ситуацию с заболеваемостью в школах. Комиссия решила, что с сегодняшнего дня по 10 февраля школы города закроют на карантин, далее все будет зависеть от динамики заболеваемости. Если она не изменится в лучшую сторону, карантин продлят.

Также учебный процесс пришлось приостановить в спортивных,  музыкальных и художественных школах, отменить культурные мероприятия для несовершеннолетних.

Сейчас в Ухте заболеваемость пограничная, а в отдельных школах далека до критической массы, но карантин решили ввести для всех учебных заведений. Жителей предупреждают о необходимости усилить меры гигиены: мыть руки чаще, не трогать лицо. Также нужно обходить стороной места массового скопления людей (кинотеатры, магазины). Родители должны быть особо внимательны по отношению к своим детям. Лучше не выпускать их на улицу самих или гулять с ними вдалеке от больших групп людей.

Помимо Ухты, школы закрыты до 10 февраля в Усинске и Сыктывкаре.

 





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