Глава Архангельска побывал в городе профессий Нордвиль

В первый год своей работы Нордвиль принял 30 тыс. детей, которые смогли воспользоваться 26 площадками по 40 профессиям и выбрать себе профессию. За развитием детского города следит глава Архангельска И. Годзиш, который на днях побывал в городе.



Нордвиль – государство с полным комплектом уполномоченных и разбивкой ответственности по сферам. Перед главой Архангельска было решено отчитаться о проделанной за год работе, и, несмотря на то, что многие начальники были немного смущены, заседание удалось.



Годзиш считает Нордвиль уникальным опытом и единственным в регионе, где есть ранние курсы профориентации. Гендиректор города профессий А. Хотеновская рассказала, что постепенно налаживаются связи с партнерами, которые помогает более углубленно раскрыть детям суть той или иной профессии. Дети могут с раннего возраста выявить в себе склонности и таланты, которые помогут выбрать путь на будущее. Здесь расширяется каждая мастерская, увеличивается их количество, недавно начала работу своя телестудия и "Мастерская добрых дел".