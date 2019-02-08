Глава Архангельска побывал в городе профессий Нордвиль

Архангельская область >> Образование >> 08.02.2019

В первый год своей работы Нордвиль принял 30 тыс. детей, которые смогли воспользоваться 26 площадками по 40 профессиям и выбрать себе профессию. За развитием детского города следит глава Архангельска И. Годзиш, который на днях побывал в городе.

Нордвиль – государство с полным комплектом уполномоченных и разбивкой ответственности по сферам. Перед главой Архангельска было решено отчитаться о проделанной за год работе, и, несмотря на то, что многие начальники были немного смущены, заседание удалось.

Годзиш  считает Нордвиль уникальным опытом и единственным в регионе, где есть ранние курсы профориентации. Гендиректор города профессий А. Хотеновская рассказала, что постепенно налаживаются связи с партнерами, которые помогает более углубленно раскрыть детям суть той или иной профессии. Дети могут с раннего возраста выявить в себе склонности и таланты, которые помогут выбрать путь на будущее. Здесь расширяется каждая мастерская, увеличивается их количество, недавно начала работу своя телестудия и "Мастерская добрых дел".





Рекомендуем по теме:

На ямочный ремонт в Архангельске выделили 25 млн руб.

3 недостроенных дома перейдут безвозмездно на баланс Архангельска

Мэры городов-побратимов Архангельска и израильского Ашдода встретились в мэрии Архангельска

Глава Архангельска И. Годзиш побывал в Северном округе

Генплан Архангельска срочно требует доработки

В Архангельск прибыли представители итальянского благотворительного фонда "Помогите спасти детей"


Хозяйства округа завершают кампанию по заготовке оленины

Фестиваль малых театральных форм "Зимний калейдоскоп" прошел в Вологде

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников стартует в НАО

Губернатор НАО провел встречу с членом Совета Федерации О. Старостиной

Театр оперы и балета Коми продолжи серию симфонических концертов

В хостелах Архангельска прокуратура выявила многочисленные нарушения

Фильм о Соловецкой школе юнг снимут в Поморье
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета