Педагоги Мурманска сдали ЕГЭ

Мурманские учителя поучаствовали в эксперименте - они также оказались по у строну парты и сдали ЕГЭ, как и их ученики. В эксперименте участвовали 183 учителя. Это новая модель аттестации учителей, проводимая Минобразования РФ.



Мурманские педагоги сдали экзамены по предметной квалификации на профпригодность. У всех учителей был разных стаж работы, звания, опыт. Но в "ЕГЭ для учителей" Национальной системы педагогического роста НСУР их официально не включили, а участие в эксперименте было их личной инициативой. Это помогло педагогам понять, что чувствуют школьники во время экзамена. Пока общероссийский стандарт-тест для повышения квалификации планируют ввести только в 2022 г.



ЕГЭ прошли в тех же пунктах приема экзаменов, где их проходят ученики. Наиболее высокие знания педагоги показали в области информационно-коммуникативной компетентности. В целом, ЕГЭ были сданы хорошо, а необходимые доработки, пожелания учителей Заполярья направят в Министерство образования России для рассмотрения и принятия новых норм.