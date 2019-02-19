Этап чемпионата профмастерства для людей с ограниченными возможностями пройдет в Нарьян-Маре

Соревнования пройдут 22 - 26 апреля. В Департаменте образования сообщили, что конкурс пройдет по 3 новым компетенциям, а всего их будет 10. Участие в чемпионате примут 70 человек.



Заявки на участие уже принимаются в Ненецком центре развития образования. Для школьников состязания пройдут по художественному вышиванию, вязанию крючком, резьбе по дереву, изобразительному и актерскому искусству.



Студенты покажут свои таланты в предпринимательстве, флористике. Взрослые будут соревноваться в бисероплетении, обработке текста и вязании спицами.



Чемпионат пройдет на 4 площадках: в школе №4, Ненецком аграрно-экономическом техникуме, Ненецком профессиональном училище, Ненецком региональном центре развития образования.



Напомним, что чемпионат "Абилимпикс" развивается в России с 2014 г. и является частью международного движения, в которое входят 46 стран. Ненецкий округ впервые присоединился к нему в 2018 г.



Цель конкурса - содействие развитию профинклюзии обучающихся, молодых специалистов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на рынке труда.