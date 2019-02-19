Этап чемпионата профмастерства для людей с ограниченными возможностями пройдет в Нарьян-Маре
Соревнования пройдут 22 - 26 апреля. В Департаменте образования сообщили, что конкурс пройдет по 3 новым компетенциям, а всего их будет 10. Участие в чемпионате примут 70 человек.
Заявки на участие уже принимаются в Ненецком центре развития образования. Для школьников состязания пройдут по художественному вышиванию, вязанию крючком, резьбе по дереву, изобразительному и актерскому искусству.
Студенты покажут свои таланты в предпринимательстве, флористике. Взрослые будут соревноваться в бисероплетении, обработке текста и вязании спицами.
Чемпионат пройдет на 4 площадках: в школе №4, Ненецком аграрно-экономическом техникуме, Ненецком профессиональном училище, Ненецком региональном центре развития образования.
Напомним, что чемпионат "Абилимпикс" развивается в России с 2014 г. и является частью международного движения, в которое входят 46 стран. Ненецкий округ впервые присоединился к нему в 2018 г.
Цель конкурса - содействие развитию профинклюзии обучающихся, молодых специалистов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на рынке труда.
Рекомендуем по теме:
В 2018 г. на компенсацию проезда в медучреждения выделили 2 млн руб.
Музей Колы расширяется
Авиакомпания "РусЛайн" расширяет географию полетов из Нарьян-Мара
НАО отметит 520-летие Пустозерска
В Мурманске открылся амбулаторный онкоурологический центр
22-23 января в Архангельской области пройдет XXII выставка "Наука, образование и карьера"
"Ростелеком" и "РКК-Вологда" заподозрены в мошенничестве