Уфимские студенты приступили к стажировке в холдинге «ПЕТОН»

Каждый год уфимский технологический холдинг «ПЕТОН» осуществляет производственную практику для студентов, обучающихся в высших учебных заведениях нашей страны. На данный момент практиканты обучаются на базе «ПЕТОН» по профильной ориентации «Технологические машины и оборудование».



Действующие специалисты конструкторского отдела предприятия, имеющие многолетний опыт, руководят практикой. Студенты уже успели ознакомиться с актуальными технологическими процессами производства и наиболее современными разработками, применяемыми в нефтегазовой отрасли. Полученных на производстве знаний хватит, для того, чтобы принять участие в проектировании технологических процессов.



Заместитель главного конструктора Амиров И.З. осуществляет руководство прохождения практики на производстве холдинга. Потенциал нынешних студентов был высоко оценен Амировым И.З.. С его слов, прохождение производственной практики сможет помочь будущим специалистам раскрыть суть профессии, выбранной для изучения.