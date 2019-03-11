В Мурманске возрождают семейную форму образования

Мурманская область >> Образование >> 11.03.2019

В столице Заполярья стартовал образовательный проект, в рамках которого открылась "Свободная школа", организованная самими мурманчанами. Родители взяли ответственность за образование детей, подобрали харизматичных учителей, запустив процесс. Проект, по сути, является школой, но к привычному учебному заведению отношения не имеет. Дети находятся на семейном обучении, проходя аттестации в образовательных учреждениях Мурманска. В "Свободной школе" они получают знания в форме, выбранной родителями.

Инициатор проекта Н. Степакова в первую очередь ориентировалась на своих детей. Обе ее дочери находятся на семейном обучении. Им нравится, потому что нет привычного для школ давления, страха, но в дистанционном обучении есть и минусы. Трудно получить отзыв от учителя, добиться объяснений темы, которую плохо понимаешь. Нет возможности сделать задание потруднее, и если задания слишком легкие, приходиться скучать. Живого общения тоже не хватает. По этой причине в "Свободной школе" решили прибегнуть к занятиям в группах по несколько человек.

"Свободная школа" работает в тестовом режиме. В ней учатся 14 ребят – ученики начальной школы, дошкольники. С малышами занимается воспитатель по русскому языку, математике, чтению, окружающему миру. Ребята учатся 3 дня, один день посвящен творчеству.





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