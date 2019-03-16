Профильный медицинский класс откроют в НАО
Администрация округа заключит с СГМУ четырехсторонний договор на предмет открытия профильного медкласса на базе нарьян-марской школы № 4.
Обучение будет проходить по системе "школа-ВУЗ", будут использоваться образовательные программы Центра довузовской подготовки и профориентации СГМУ, нацеленные на подготовку молодых медицинских специалистов.
В список дисциплин для обучающихся войдут: биология и химия(углубленно), медподготовка, латинский язык, английский с уклоном в медтерминологию, а итогом годового обучения будет летняя практика.
Преподаватели и ученики медицинского класса будут полностью обеспечены набором учебников, пособий, рабочих тетрадей, которые разработали преподаватели СГМУ.
Проходной балл в медвузы всегда самый высокий, а количество мест на бюджете ежегодно увеличивается, исходя из потребности регионов.
Но студентам нужно не только отступить в медвуз, но и удержаться там, так как на первом курсе очень многих отчисляют за неуспеваемость. Профильные медклассы помогут адаптировать детей к медпрограммам вузов.
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