Архиепископ Сыктывкарский освятил школу в Орбите
Архиепископ Коми-Зырянский и Сыктывкарский Питирим освятил школу, которая строится в Орбите. Она будет вмещать около 1200 учеников.
Архиепископ вместе с зампредом Правительства Коми Н. Михальченковой побывал на стройке, прочитал молитвы.
После освящения школы Питирим благословил присутствующих, выразив надежду, что все учащиеся будут понимать душеполезное и доброе учение.
В настоящий момент готовность школы составляет 60%. Над ее возведением работали 2 подрядчика – СМУ "Краснодар" и "Белстройцентр-Калуга". Оба покинули стройку, так и не исполнив все условия договора. По какими критерием два раза выбирали таких исполнителей?
Желающих взяться за строительство не оказалась в январе, когда проходил поздний тендер. Его признали несостоявшимся. Новый аукцион опубликовали в феврале, но за день до даты рассмотрения заявок приостановили.
Еще в прошлом году министр строительства Коми А. Крикуненко говорил, что школу хотят ввести в эксплуатацию в этом году, но есть вероятность, что этот план так и не осуществится.
Рекомендуем по теме:
В Архангельске состоится режиссерская лаборатория "Рыбный обоз"
Начался прием заявок на субсидии общинам коренных малочисленных народов Севера в Мурманской области
Система навигации "Гонец" мешает работе мурманских промысловиков
В Сыктывкаре проводят проверку незаконно установленных рекламных конструкций
Кубок Архангельской области по бодибилдингу состоится 13 апреля
В Апатитах автоинспекторы задержали директора кировской УК
Экофорум "Чистый Север — чистая страна" завершился в Архангельске