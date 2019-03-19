Архиепископ Сыктывкарский освятил школу в Орбите

Республика Коми >> Образование >> 19.03.2019

Архиепископ Коми-Зырянский и Сыктывкарский Питирим освятил школу, которая строится в Орбите. Она будет вмещать около 1200 учеников.

Архиепископ вместе с зампредом Правительства Коми Н. Михальченковой побывал на стройке, прочитал молитвы.

После освящения школы Питирим благословил присутствующих, выразив надежду, что все учащиеся будут понимать душеполезное и доброе учение.

В настоящий момент готовность школы составляет 60%. Над ее возведением работали 2 подрядчика – СМУ "Краснодар" и "Белстройцентр-Калуга". Оба покинули стройку, так и не исполнив все условия договора. По какими критерием два раза выбирали таких исполнителей?

Желающих взяться за строительство не оказалась в январе, когда проходил поздний тендер. Его признали несостоявшимся. Новый аукцион опубликовали в феврале, но за день до даты рассмотрения заявок приостановили.

Еще в прошлом году министр строительства  Коми А. Крикуненко говорил, что школу хотят ввести в эксплуатацию в этом году, но есть вероятность, что этот план так и не осуществится.





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