Архиепископ Сыктывкарский освятил школу в Орбите

Архиепископ Коми-Зырянский и Сыктывкарский Питирим освятил школу, которая строится в Орбите. Она будет вмещать около 1200 учеников.



Архиепископ вместе с зампредом Правительства Коми Н. Михальченковой побывал на стройке, прочитал молитвы.



После освящения школы Питирим благословил присутствующих, выразив надежду, что все учащиеся будут понимать душеполезное и доброе учение.



В настоящий момент готовность школы составляет 60%. Над ее возведением работали 2 подрядчика – СМУ "Краснодар" и "Белстройцентр-Калуга". Оба покинули стройку, так и не исполнив все условия договора. По какими критерием два раза выбирали таких исполнителей?



Желающих взяться за строительство не оказалась в январе, когда проходил поздний тендер. Его признали несостоявшимся. Новый аукцион опубликовали в феврале, но за день до даты рассмотрения заявок приостановили.



Еще в прошлом году министр строительства Коми А. Крикуненко говорил, что школу хотят ввести в эксплуатацию в этом году, но есть вероятность, что этот план так и не осуществится.