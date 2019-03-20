Досрочный период сдачи ЕГЭ в НАО стартовал

Он продлится до 10 апреля. В округе в нем примут участие выпускники прошлых лет. В региональной базе для досрочной сдачи госаттестации по программе общего и среднего образования зарегистрировались около 20 человек.



Большая их часть сдаст русский язык, профильную физику и математику. ЕГЭ по русскому языку состоится 22 марта.



В НАО экзамены будут сдаваться в школе №5 Нарьян-Мара. Все аудитории охвачены видеонаблюдением, портативной системой подавления сигналов связи. При проведении аттестации в пунктах приема будет использоваться технология печати комплекта экзаменационных материалов, сканирование в штабе ППЭ.



Распределять участники экзамена, организаторов по классам будут автоматизировано через РЦОИ (Региональный центр обработки информации). Пункт проверки знаний на аттестации - Ненецкий региональный центр развития образования.



Представители "Российского союза молодежи" организуют работу общественных наблюдателей - студентов образовательных организаций округа.



Ключевой этап ЕГЭ пройдет в период 27 мая - 1 июля. Его пройдут 300 человек, среди которых 34 студента СПО и выпускников прошлых лет.