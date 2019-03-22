"Академик Трешников" готовится к арктической экспедиции
Участники предстоящей экспедиции "Трансарктика-2019" проведут исследования арктических морей на Северном морском пути. Экспедицию организовал Росгидромет.
Научно-исследовательское судно "Академик Трешников" примет участие только в первом этапе проекта. Эта экспедиция будет самой масштабной за последние годы, о чем сообщил директор ААНИИ А. Макаров.
Экспедиция состоит из 4 этапов, первый из которых стартовал в Мурманске 20 марта и завершится осенью. На нее выделили 870 млн руб. Судно вморозят в ледовую кромку на севере архипелага Земля Франца-Иосифа, где оно продрейфует 2 месяца. За это время будет изучаться динамика вод, льдов, эволюция, дрейф ледового покрова весной и летом, процессы входа вод Атлантического океана в зону Арктики.
На борту "Академика Трешникова" будут 30 научных сотрудников, исследователи МГУ и СПбГУ, мурманских, новосибирских вузов, 20 сотрудников исследовательских организаций, среди которых работающие по международным проектам.
Некоторые работы будут проводить с помощью вертолетов для увеличения охвата исследований.
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