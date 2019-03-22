"Академик Трешников" готовится к арктической экспедиции

Мурманская область >> Образование >> 22.03.2019

Участники предстоящей экспедиции "Трансарктика-2019" проведут исследования арктических морей на Северном морском пути. Экспедицию организовал Росгидромет.

Научно-исследовательское судно "Академик Трешников" примет участие только в первом этапе проекта. Эта экспедиция будет самой масштабной за последние годы, о чем сообщил директор ААНИИ А. Макаров.

Экспедиция состоит из 4 этапов, первый из которых стартовал в Мурманске 20 марта и завершится осенью. На нее выделили 870 млн руб. Судно вморозят в ледовую кромку на севере архипелага Земля Франца-Иосифа, где оно продрейфует 2 месяца. За это время будет изучаться динамика вод, льдов, эволюция, дрейф ледового покрова весной и летом, процессы входа вод Атлантического океана в зону Арктики.

На борту "Академика Трешникова" будут 30 научных сотрудников, исследователи МГУ и СПбГУ, мурманских, новосибирских вузов, 20 сотрудников исследовательских организаций, среди которых работающие по международным проектам.

Некоторые работы будут проводить с помощью вертолетов для увеличения охвата исследований.





Рекомендуем по теме:

2 тонны незаконно выловленной рыбы обнаружено на борту научно-экспедиционного судна

Научно-исследовательское судно "Иван Петров" вернулось с экспедиции в порт Архангельска

В Мурманске появилось судно "Академик Примаков"

Фрагмент яхты "Эйра" экспедиции Б. Ли Смита обнаружен вблизи Земли Франца-Иосифа

"Профессор Молчанов" во время научной экспедиции спас экипаж "Алдана" от обезвоживания

Два научно-исследовательских суда вышли из Архангельска в экспедиции


В Сыктывкаре проводят проверку незаконно установленных рекламных конструкций

В Апатитах автоинспекторы задержали директора кировской УК

Экофорум "Чистый Север — чистая страна" завершился в Архангельске

Начальника ОМВД Онежского района обвиняют в халатности, приведшей к смерти людей

Недавно построенный Красный мост в Вологде начал разваливаться

В проекте "Лидеры НАО" приняли участие 37 человек

В музее Кондпожского края открылась выставка-продажа "Весенний подарок"
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета