В Нарьян-Маре собрались руководители образовательных учреждений округа
5 дней представители профильного департамента, руководители образовательных учреждений НАО обсуждают вопросы развития образования и определяют задачи на текущий год.
Совещание организовано по основным направлениям деятельности дошкольных учреждений и школ. Среди них вопросы осуществления надзорной работы в образовательных организациях, инновационные технологии для повышения эффективности психолого-медико-педагогического сопровождения, организация волонтерских отрядов на базе школ, создание нормальных условий для занятий физкультурой, финансирование школ, кадровые вопросы.
Приоритетной темой совещания стала реализация нацпроекта "Образование" в Ненецком округе. Руководитель Департамента образования НАО Л. Гущина рассказала, что в НАО планируется реализовать к 2024 г. 10 региональных проектов, призванных развить цифровую образовательную среду, поддержать молодых профессионалов, семьи с детьми, создать условий для раскрытия потенциала школьников.
Департамент запланировал строительство 5 школ, создание "Кванториума", обновление материальной и технической базы всех образовательных учреждений в Ненецком округе.
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