В Нарьян-Маре собрались руководители образовательных учреждений округа

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 26.03.2019

5 дней представители профильного департамента, руководители образовательных учреждений НАО обсуждают вопросы развития образования и определяют задачи на текущий год.

Совещание организовано по основным направлениям деятельности дошкольных учреждений и школ. Среди них вопросы осуществления надзорной работы в образовательных организациях, инновационные технологии для повышения эффективности психолого-медико-педагогического сопровождения, организация волонтерских отрядов на базе школ, создание нормальных условий для занятий физкультурой, финансирование школ, кадровые вопросы.

Приоритетной темой совещания стала реализация нацпроекта "Образование" в Ненецком округе. Руководитель Департамента образования НАО Л. Гущина рассказала, что в НАО планируется реализовать к 2024 г. 10 региональных проектов, призванных развить цифровую образовательную среду, поддержать молодых профессионалов, семьи с детьми, создать условий для раскрытия потенциала школьников.

Департамент запланировал строительство 5 школ, создание "Кванториума", обновление материальной и технической базы всех образовательных учреждений в Ненецком округе.





Рекомендуем по теме:

Съезд "Молодой педагог: путь к успеху и профессиональному развитию" прошел в Вологде

В НАО провели независимую оценку качества услуг

430 млн руб. на подготовку Коми к учебному году

В столице НАО начала работу двухдневная педагогическая конференция

Старшеклассникам Поморья предложат уникальную образовательную программу

Кубенскую СШ им. А. Клубова в Вологодском районе посетила замначальника Департамента образования Л. Проничева


Экофорум "Чистый Север — чистая страна" завершился в Архангельске

Начальника ОМВД Онежского района обвиняют в халатности, приведшей к смерти людей

Недавно построенный Красный мост в Вологде начал разваливаться

В музее Кондпожского края открылась выставка-продажа "Весенний подарок"

7 млрд руб. получит Карелия на расселение из аварийного жилья

Саамские активисты недовольны ответами администрации президента на ситуацию с охотучастками

В Вологду будут направлять туристов из Китая
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета