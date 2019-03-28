В Череповце поощрили учителей, подготовивших победителей олимпиад школьников

Педагоги, подготовившие 2 и более победителей этапа всероссийской олимпиады, получат 10 тыс. руб. Так решено поощрить учителей, которые готовили череповецких школьников к местному этапу олимпиады. Об этом рассказала мэра Череповца Е. Авдеева.



Она также отметила, что пособие на оздоровление, милютинские премии сохранятся. Бонус к этому будет в размере 10 тыс. руб. в качестве финподдержки.



Напомним, что в 2019 г. 11 череповчан стали победителями облолимпиады по различным дисциплинам. По мнению учителей, победителей могло быть и больше, но сказался недостаток практики, так как в школах не хватает современного оборудования, нет реагентов для занятий по химии, поэтому невозможно полноценно провести лабораторные и практические работ.



Учителя считают, что мотивация нужна не только им, но и школьникам. Учитель биологии школы №10 Е. Рамазанова просит помочь нацелиться на результат в рамках летних школ. В регионах, чьи дети часто успешно показывают себя на олимпиадах, такая практика занятий в летних школах есть. Там дети погружаются в предмет, учатся у преподавателей вузов.