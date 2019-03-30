Будущие оленеводы-механизаторы из НАО примут участие в Аrctic Skills-2019
Студенты Ненецкого аграрно-экономического техникума им. В. Волкова планируют принять участие во втором Чемпионате профмастерства Arctic Skills-2019, который пройдет в рамках форума "Профи 2019" 2 - 7 апреля в Дуднике.
Цель чемпионата - повысить престиж рабочих профессий, нужных для развития сельского хозяйства в арктических регионах и разработка стандартов подготовки кадров в НАО. Развитие оленеводства – одна из таких задач.
НАО в чемпионате представят 4 студента техникума в компетенции "оленевод-механизатор", поскольку в округе именно эта профессия востребована на рынке труда и входит в список перспективных.
В рамках конкурса определят лучших в 7 компетенциях. Участниками станут студенты из Швеции, Норвегии, Финляндии и России, обучающиеся по программам среднего профобразования.
Организаторы запланировали презентацию лучших практик сохранения языка коренных народов Севера. Также будут работать форум "Молодость Арктики", Школа полярника, курсы "Безопасная Арктика".
Напомним, что специальность оленевод-механизатор возрождается в программе среднего спецобразования в НАО с сентября 2018 г.
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