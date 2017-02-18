Строительство школы в В Тельвиске обойдется в 278,2 млн руб.

В Тельвиске планируют сдать новую школу на 100 мест к лету 2017 г., чтобы к новому учебному году она могла начать работу. В Департаменте строительства НАО ведется привлечение федеральных средств для завершающей стадии строительства.



Замгубернатора А. Ермеев рассказал, что идет привлечение субсидий на поддержку социального и экономического развития коренных малочисленных народов Севера, и средства будут направлены на возведение школы в рамках условий софинансирования.



Заказчиком строительства выступает муниципальное учреждение "Северное" Заполярного района, генподрядчиком - ООО "Стройуниверсал".

Строительство объекта обойдется в 278,2 млн руб. В 2015-2016 гг. Ненецкий округ привлек из бюджета федерации на эти цели 22 млн руб.



По проекту школа должна быть двухэтажной, с подвалом общей площадью 3,63 тыс. кв. м. Первый этаж займет начальная школа и ее изолируют от других возрастных групп. Пятиклашки будут заниматься в специализированных кабинетах общеобразовательных дисциплин. В каждом классе будут учиться по 12 человек, что позволит подходить к процессу обучения индивидуально и больше внимания уделять каждому ученику.



Также первый этаж займет столовая, спортзал, классы для кружков, кабинеты химии, кулинарии, кабинет обработки ткани, мастерская, класс для индивидуальных занятий, медицинский блок и музей. На втором этаже расположатся кабинеты истории, физики, музыки, иностранного языка, географии, математики, информатики, ИЗО, ОБЖ, русского языка и литературы, библиотека, актовый зал, учительская, кабинет социального педагога, канцелярии, директора.



Внешне школа уже почти готова, осталось провести внутренние работы, к волнению которых уже приступили. Пока работы ведутся по опережающему графику.