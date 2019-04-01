Итоги конкурса "Мастер года" подвели в Мурманске

В центре допобразования "Лапландия" прошла церемония подведения итогов межрегионального конкурса профмастерства работников образования профессиональных образовательных учреждений Северо-Западного федерального округа.



Победителей поздравила замгубернатора И. Погребняк, которая отметила, что региональное правительство большое внимание уделяет кадровому обеспечению. Конкурс объединил мастеров производственного обучения, преподавателей профдисциплин профессиональных образовательных организаций НАО, Санкт-Петербурга, Карелии, Коми, Вологодской, Архангельской, Мурманской и Калининградской областей.



Соревнования состоялись в 7 номинациях на 5 площадках (в индустриальном колледже, колледже экономики и информтехнологий, строительном колледже им. Н. Момота, медколледже и педколледже). Соревнования проходили 3 дня. Участники проходили практику со студентами, демонстрировали решение профессиональных задач, попробовали публично выступать.



Лауреатами "Мастера года" стали: Ю. Клокотова, П. Трусов, Р. Лебедев, Г. Волощук, А. Федорова, Г. Павлова, С. Есипова. Кубок абсолютного победителя достался А. Федоровой - преподавателю педколледжа № 8 из Санкт-Петербурга.





