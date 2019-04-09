ЧГУ разработает проект цифровизации образования
Ректор Череповецкого госуниверситета Д. Афанасьев рассказал об этом на 10-м IT-форуме в Вологде. Главным партнером ЧГУ в проекте цифровизации будет НТИ (университет Национальной технологической инициативы).
Сейчас проводится эксперимент - образовательный интенсив по отработке педагогических технологий и инфраструктуры цифрового обучения на 500 студентах. Далее они будут участвовать в интенсиве "Остров 10—22" в Сколково. По итогам мероприятий выработают программу развития сервисов цифрового обучения.
Программа затронет нецифровые специальности: педагогику и финансовые технологии. Новое поколение, обученного современным технологиям, надо учить по-другому, а как - никто не знает. Судя по результатам ЕГЭ, школьникам очень интересна информатика, хотя ее сдают по выбору. Нужно реагировать на спрос, открывать новые направления: компьютерное моделирование, цифровое производство, аддитивные технологии и киберфизические системы.
Напомним, что на IT-форуме выступил замдиректора НИЦ профобразования РАНХиГС А. Сатдыков, который рассказал, что к октябрю в РФ закончат разработку базовой модели компетенций для IT-сферы.
Рекомендуем по теме:
"Кенозерский букет" представил картины московских художников Щербининых
Выставка "Иконы Каргополья. Возрождение" открылась в Архангельске
80-летие отметила станция переливания крови Архангельска
В Мурманске возрождают семейную форму образования
Туманным воздухом Мончегорска займется "Гринпис"
Applying for a Business Loan: Writing an Essay to Make Your Application Stronger
Обслуживанием питьевых колонок Нарьян-Мара будет заниматься "Автомаркет"