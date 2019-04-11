500 приборов для обеззараживания воздуха поступят в школы и детсады Вологды

Поэтапный план обеспечения приборов для обеззараживания в образовательные учреждения разработан городскими властями, о чем заявил мэр Вологды С. Воропанов. Представители Управления образования, Роспотребнадзора провели проверку использования рециркуляторов и места установки новых приборов.



В детсаду №73 применяются 5 обеззараживателей воздуха, а само учреждение рассчитано на 240 воспитанников. Работают приборы по графику. Они практичные, бесшумные, не оказывают негативное влияние на людей. Благодаря приборам заболеваемость на 6 % снизилась, а в эпидсезон зафиксировано 40% заболевших.



4 рециркулятора установлены в школе № 30 - самом крупном образовательном учреждении города, где 1640 школьников. Приборы работают в местах наибольшего скопления детей - в холлах для младшего звена, столовой, актовом зале.



Ультрафиолетовые очистители используются в образовательных учреждениях города с 2017 г. Тогда было закуплено 280 приборов на 2,5 млн руб. Мониторинг эффективности их работы в течение года проводили медики, руководители образовательных учреждений. В итоге, заболеваемость в Вологде в сравнении с Череповцом стала меньше на 30 %. Меньше стали больных 7 - 14 лет, 3 - 6 лет. В этом году планируется закупить 200 рециркуляторов.