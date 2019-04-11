Конкурс профмастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья начнет работу 22 апреля

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 11.04.2019

Второй конкурс "Абилимпикс" для людей с ограниченными возможностями здоровья стартует 22 апреля. В нем примут участие 60 человек по 10 компетенциям. Помимо основных состязаний пройдет конкурс на лучшего волонтера, тренинг для граждан с инвалидностью, организованный Центром занятости населения НАО.

Соревнования организуют на базе 4 окружных учреждений. "Художественное вышивание", "Вязание крючком", "Резьба по дереву", "Изобразительное искусство", "Актерское искусство" расположатся в школы №4. Состязания по предпринимательству состоятся на базе Ненецкого аграрно-экономического техникума, флористы соберутся в Ненецком профессиональном училище, а "Обработкой текста", "Бисероплетением" и "Вязанием спицами" можно будет заняться в Ненецком региональном центре развития образования.

Помогать организаторам будут волонтеры, прошедшие спецобучение на базе аграрно-экономического техникума. В этом году их будет 30.

В рамках "Абилимпикс" организаторы подготовили ряд профориентационных мероприятий.





Рекомендуем по теме:

Этап чемпионата профмастерства для людей с ограниченными возможностями пройдет в Нарьян-Маре

Ненецкий аграрно-экономический центр дообустроит центр компетенции "Поварское дело"

Конкурс профмастерства среди людей с инвалидностью проходит в Сыктывкаре

Власти Ненецкого округа продолжают работу по трудоустройству работоспособных инвалидов

В Петрозаводске 15 апреля пройдет необычный конкурс красоты

Для обустройства места для работника с инвалидностью в НАО работодателю выделяют 90 тыс. руб.


Applying for a Business Loan: Writing an Essay to Make Your Application Stronger

Обслуживанием питьевых колонок Нарьян-Мара будет заниматься "Автомаркет"

Архангельский ЦБК направил на соцпрограммы 328,8 млн руб.

"Буран дэй" состоялся в Нарьян-Маре

"Вологдагорводоканал" получил положительное заключение госэкспертизы по проекту реконструкции реагентного хозяйства

В Киров приехала делегация шведских политиков

Северный культурный форум проходит в Петрозаводске
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета