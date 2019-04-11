Конкурс профмастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья начнет работу 22 апреля

Второй конкурс "Абилимпикс" для людей с ограниченными возможностями здоровья стартует 22 апреля. В нем примут участие 60 человек по 10 компетенциям. Помимо основных состязаний пройдет конкурс на лучшего волонтера, тренинг для граждан с инвалидностью, организованный Центром занятости населения НАО.



Соревнования организуют на базе 4 окружных учреждений. "Художественное вышивание", "Вязание крючком", "Резьба по дереву", "Изобразительное искусство", "Актерское искусство" расположатся в школы №4. Состязания по предпринимательству состоятся на базе Ненецкого аграрно-экономического техникума, флористы соберутся в Ненецком профессиональном училище, а "Обработкой текста", "Бисероплетением" и "Вязанием спицами" можно будет заняться в Ненецком региональном центре развития образования.



Помогать организаторам будут волонтеры, прошедшие спецобучение на базе аграрно-экономического техникума. В этом году их будет 30.



В рамках "Абилимпикс" организаторы подготовили ряд профориентационных мероприятий.