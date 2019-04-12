В рамках нацпроекта "Демография" в Коми пройдет переобучение женщин в отпуске по уходу за ребенком

В этом году в республике планируют переобучить 100 женщин в декретном отпуске.



В региональном министерстве собрались чтобы обсудить возможность переобучения мам.



Министр труда Коми И. Семяшкин подчеркнул, что проект "Демография" подразумевает мероприятия по содействию занятости. Пройдя обучение, молодые мамы смогут воспитывать малыша, совмещая это с работой. С 2020 по 2024 год при финансировании из федеральной казны планируется переобучить 1,5 тыс. человек.



На самом деле мало кому требуется переобучение, поскольку мамы не очень стремятся выйти на работу, если имеют ребенка до 3 лет. Очень сложно, если не невозможно, совмещать уход за ребенком и работу.



Минобразования Коми также планирует ввести в детсадах более 1 тыс. мест для малышей до 3 лет. Это будут 18 групп присмотра за дошколятами. Также в планах министерства повысить квалификацию 90 специалистов для обеспечения кадрами новых мест. На это также понадобятся немалые деньги, и откуда их взять, в министерстве республики пока не решили.