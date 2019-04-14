Архангельским студентам рассказали о городском "Деле"

В администрации города состоялось первое занятие по организации в муниципалитете документооборота для студентов программы подготовки кадров для управления. Она стартовала по инициативе властей Архангельска.



Практическое занятие в этот раз провела директор департамента контроля и документационного обеспечения – начальник отдела контроля исполнения документов О. Бердникова при поддержке начальника отдела документообеспечения О. Новиковой. Они знакомили студентов с принципами организации в администрации документооборота, показали механизм работы системы. Ребята увидели, как работает система "Дело", могли сами попробовать составлять грамотно документ и получить оценку экспертов.



Студенты закончатся обучение в ноябре, и за этот период времени лекции им прочтут замглавы города, директора и начальники департаментов, управлений, отделов. Студентам предстоит изучить правовые основы самоуправления, цифровые технологии муниципальной сферы, ресурсное обеспечение, анализ экономической ситуации, проектное управление. Участники программы сдадут зачеты и экзамены, пройдут стажировку в подразделениях администрации, а потом разработают и защитят собственный проект. По окончанию обучения лучшие смогут продолжить трудовой путь в горадминистрации.