Архангельским студентам рассказали о городском "Деле"

Архангельская область >> Образование >> 14.04.2019

В администрации города состоялось первое занятие по организации в муниципалитете документооборота для студентов программы подготовки кадров для управления. Она стартовала по инициативе властей Архангельска.

Практическое занятие в этот раз провела директор департамента контроля и документационного обеспечения – начальник отдела контроля исполнения документов О. Бердникова при поддержке начальника отдела документообеспечения О. Новиковой. Они знакомили студентов с принципами организации в администрации документооборота, показали механизм работы системы. Ребята увидели, как работает система "Дело", могли сами попробовать составлять грамотно документ и получить оценку экспертов.

Студенты закончатся обучение в ноябре, и за этот период времени лекции им прочтут замглавы города, директора и начальники департаментов, управлений, отделов. Студентам предстоит изучить правовые основы самоуправления, цифровые технологии муниципальной сферы, ресурсное обеспечение, анализ экономической ситуации, проектное управление. Участники программы сдадут зачеты и экзамены, пройдут стажировку в подразделениях администрации, а потом разработают и защитят собственный проект. По окончанию обучения лучшие смогут продолжить трудовой путь в горадминистрации.





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