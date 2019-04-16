В Мурманске будет создан Научно-образовательный центр

В Мурманске откроют Научно-образовательный центр на базе МГТУ (Мурманского государственного технического университета).

Губернатор Мурманской области А. Чибис рассказал, что пред городомстоит задача создания научно-образовательного центра, о чем говорил президент РФ В. Путин.



По словам ректора МГТУ С. Агаркова, госпрограмма создания научно-образовательных центров высшего звена предполагает объединение нескольких научных организаций и университетов, действующих в реальном секторе экономики.



Центр нужен для проведение исследований, разработок мирового уровня и получение конкурентоспособных технологий, продуктов, их коммерциализация. Также для решения крупных задач нужны кадры по приоритетам научно-технологического развития России. Первые шаги уже сделаны. МГТУ стал инициатором подписания соглашения о партнерстве в области научной, образовательной, инновационной деятельности МГТУ, ФИЦ "КНЦ РАН", МАГУ. Создание НОЦ предполагает конкурс, в котором побеждает сильнейший. Арктические регионы включатся в процесс. НОЦ может стать межрегиональным, поэтому главная задача – представить мотивированно обоснованную модель создания НОЦ в Мурманской области.