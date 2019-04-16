В Мурманске будет создан Научно-образовательный центр

Мурманская область >> Образование >> 16.04.2019

В Мурманске откроют Научно-образовательный центр на базе МГТУ (Мурманского государственного технического университета).
Губернатор Мурманской области А. Чибис рассказал, что пред городомстоит задача создания научно-образовательного центра, о чем говорил президент РФ В. Путин.

По словам ректора МГТУ С. Агаркова, госпрограмма создания научно-образовательных центров высшего звена предполагает объединение нескольких научных организаций и университетов, действующих в реальном секторе экономики.

Центр нужен для проведение исследований, разработок мирового уровня и получение конкурентоспособных технологий, продуктов, их коммерциализация. Также для решения крупных задач нужны кадры по приоритетам научно-технологического развития России. Первые шаги уже сделаны. МГТУ стал инициатором подписания соглашения о партнерстве в области научной, образовательной, инновационной деятельности МГТУ, ФИЦ "КНЦ РАН", МАГУ. Создание НОЦ предполагает конкурс, в котором побеждает сильнейший. Арктические регионы включатся в процесс. НОЦ может стать межрегиональным, поэтому главная задача – представить мотивированно обоснованную модель создания НОЦ в Мурманской области.





Рекомендуем по теме:

В Тотьме откроют центр интерактивной палеонтологии "Сухонские ящеры"

Вологодский научный форум собрал молодежную элиту

Стратегию развития Мурманской области откорректировали

Конференция "Арктическая телемедицина" пройдет в Нарьян-Маре

Парусник "Седов" меняет мурманскую прописку на калининградскую

Житель Архангельска создаст инновационный центр на средства «Росмолодёжи»


Мусоросжигательных заводов в Вологодской области не будет

В Вологде запустят новое фанерное производство

Моржи собрались в Мурманске на Чемпионате мира и Кубке Арктики

Выставка открыток открылась в Мурманске

90 млрд руб. потратят на социнфраструктуру в Коми

Архиепископ Сыктывкарский освятил школу в Орбите

Досрочный период сдачи ЕГЭ в НАО стартовал
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета