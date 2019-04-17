В Ненецкий аграрно-экономическом техникуме проходят курсы повышения квалификации педагогов

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 17.04.2019

В Ненецком аграрно-экономическом техникуме им. Волкова, который стал 1 из 8 площадок России, где проходят курсы повышения квалификации педагогов профессиональных учреждений образования, обучаются 55 учителей.

Ведущими семинаров выступили преподаватели Госакадемии промышленного менеджмента им. Н. Пастухова  (Ярославль). Участие в обучении принимают педагоги из 3 образовательных организаций Ненецкого округа. Объем образовательной программы - 72 часа, из которых 56 часов - заочная часть. 16 часов педагоги проходят на двухдневной проектно-инновационной сессии.

Целью образовательной программы является повышение качества профобразования путем расширения современных форм обучения с использованием цифровой среды и инноваций. В конце сессии педагоги пройдут итоговую аттестацию.

Мероприятие проводится при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках приоритетного проекта  по подготовке высококвалифицированных специалистов, рабочих кадров с привлечением передовых технологий и современных стандартов.





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