В Ненецкий аграрно-экономическом техникуме проходят курсы повышения квалификации педагогов

В Ненецком аграрно-экономическом техникуме им. Волкова, который стал 1 из 8 площадок России, где проходят курсы повышения квалификации педагогов профессиональных учреждений образования, обучаются 55 учителей.



Ведущими семинаров выступили преподаватели Госакадемии промышленного менеджмента им. Н. Пастухова (Ярославль). Участие в обучении принимают педагоги из 3 образовательных организаций Ненецкого округа. Объем образовательной программы - 72 часа, из которых 56 часов - заочная часть. 16 часов педагоги проходят на двухдневной проектно-инновационной сессии.



Целью образовательной программы является повышение качества профобразования путем расширения современных форм обучения с использованием цифровой среды и инноваций. В конце сессии педагоги пройдут итоговую аттестацию.



Мероприятие проводится при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках приоритетного проекта по подготовке высококвалифицированных специалистов, рабочих кадров с привлечением передовых технологий и современных стандартов.