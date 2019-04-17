В Ненецкий аграрно-экономическом техникуме проходят курсы повышения квалификации педагогов
В Ненецком аграрно-экономическом техникуме им. Волкова, который стал 1 из 8 площадок России, где проходят курсы повышения квалификации педагогов профессиональных учреждений образования, обучаются 55 учителей.
Ведущими семинаров выступили преподаватели Госакадемии промышленного менеджмента им. Н. Пастухова (Ярославль). Участие в обучении принимают педагоги из 3 образовательных организаций Ненецкого округа. Объем образовательной программы - 72 часа, из которых 56 часов - заочная часть. 16 часов педагоги проходят на двухдневной проектно-инновационной сессии.
Целью образовательной программы является повышение качества профобразования путем расширения современных форм обучения с использованием цифровой среды и инноваций. В конце сессии педагоги пройдут итоговую аттестацию.
Мероприятие проводится при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках приоритетного проекта по подготовке высококвалифицированных специалистов, рабочих кадров с привлечением передовых технологий и современных стандартов.
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