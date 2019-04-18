Жители Вологодчины смогут поступать в вузы без ЕГЭ

Лица, окончившие школу до января 2009 г., смогут сдать вступительные экзамены в той форме, которая утверждена в вузе. Депутаты комитета заксобрания Вологодской области по образованию поддержали идею вступления в вуз без сдачи ЕГЭ. Соответствующее изменение хотят внести в федеральное законодательство. Если поправки будут приняты, абитуриентам предоставят возможность выбрать, проходить вступительные экзамены в старом формате или предоставить результаты ЕГЭ.



Изменения планируют рассмотреть на 34-й сессии заксобрания области 26 апреля.



Прежняя норма действовала в приказах Министерства образования, но в закон "Об образовании в РФ" не входила, о чем сообщила председатель комитета Л. Ячеистова.



Напомним, что до инициативы, выпускники, сдававшие классические экзамены, во время поступления в вузы должны были снова сдавать ЕГЭ, т. е. фактически проходить через процедуру дважды. Теперь они смогут выбирать, проходить им вступительные экзамены в прежнем формате или просто представить результаты ЕГЭ.