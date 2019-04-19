А. Чибис побывал в Мурманском государственном техническом университете

Губернатор Мурманской области посетил Мурманский государственный технический университет, где ему показали фильм о вузе. После этого А. Чибис встретился с курсантами, студентами, преподавателями вуза, ответил на вопросы участников встречи.



Глава города сообщил, что рыбацкая тематика сейчас одна из основных в регионе. Заполярью нужны молодые, мыслящие, грамотные и инициативные кадры. Задача региона - сделать так, чтобы жители Мурманской области работали в своем регионе, и им это было интересно. Чибис поблагодарил молодежь МГТУ за вопросы и эмоции, которые остались после общения.



На совещании правительства области А. Чибис обнародовал задачу властям региона, связанную с МГТУ. Глава региона подчеркнул, что вскоре будет сформирован план развития высшего образования и поддержка выпускников. Что касается слияния МАГУ и МГТУ, то губернатор считает решение об объединении университетов неоднозначным, поскольку региону нужен научно-образовательный центр с материально-технической базой для подготовки востребованных кадров.