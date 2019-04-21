В Мурманске пройдет молодежный форум "Студенческое измерение современного и будущего Арктики"
23 - 26 апреля в Мурманском арктическом госуниверситете пройдет форум, на котором впервые за Полярным кругом соберется молодежь, чтобы обсудить развитие креативных индустрий в Арктическом регионе. На форуме будут работать тематические площадки на тему урбанистики, дизайна, инженерии при благоустройстве общественных пространств, проблем при реализации идей.
В дискуссии "Art философия" расскажут доступным языком, что такое культура и искусство, как они влияют и определяют направление жизни человека. На "Туrism+Serвис" обсудят важность организации высокого уровня сервиса в туристском деле, актуальность организации культурного и просветительского секторов в Мурманской области.
На дискуссии "Digital дизайн: моушен и графика" пройдет презентация спикеров, их работ, приложений, графических программ, форсайт-сессия обсуждения будущих трендов в Digital дизайне.
К участию приглашают студентов, молодых специалистов, которым интересна креативная индустрия, вопросы сервисной, туристической деятельности.
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