В Мурманске пройдет молодежный форум "Студенческое измерение современного и будущего Арктики"

23 - 26 апреля в Мурманском арктическом госуниверситете пройдет форум, на котором впервые за Полярным кругом соберется молодежь, чтобы обсудить развитие креативных индустрий в Арктическом регионе. На форуме будут работать тематические площадки на тему урбанистики, дизайна, инженерии при благоустройстве общественных пространств, проблем при реализации идей.



В дискуссии "Art философия" расскажут доступным языком, что такое культура и искусство, как они влияют и определяют направление жизни человека. На "Туrism+Serвис" обсудят важность организации высокого уровня сервиса в туристском деле, актуальность организации культурного и просветительского секторов в Мурманской области.



На дискуссии "Digital дизайн: моушен и графика" пройдет презентация спикеров, их работ, приложений, графических программ, форсайт-сессия обсуждения будущих трендов в Digital дизайне.



К участию приглашают студентов, молодых специалистов, которым интересна креативная индустрия, вопросы сервисной, туристической деятельности.