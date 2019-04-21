23 апреля Мурманский областной центр допобразования "Лапландия" проведет форум "Моя профессиональная траектория"
В Мурманском областном центре допобразования "Лапландия" пройдет региональный форум "Моя профессиональная траектория", в котором примут участие 400 школьников Мурманска, Оленегорска, Кировска, Полярных Зорь, Кандалакшского и Кольского районов, ЗАТО Заозерск, Александровск, Североморск.
В программе мероприятия тренинги личностного роста, деловые игры, психологические практикумы, профориентационные тесты, мастер-классы, практика по самопрезентации. Будут работать экспозиции, позволяющие получить данные о рынке труда и услугах образования в Мурманской области; пункт персональной компьютерной экспресс-диагностики профинтересов и склонностей; лекторий "Моя профессия-инженер"; состоится этап конкурса агитбригад профессиональных организаций образования "Арт-профи форум".
Традиционно в большом фойе Дворца "Лапландия" будет широко придавлена информация о рынке труда региона.
Участие в форуме заинтересует тех, кто еще не определился с будущей профессией, хочет понять, чему посвятить свою жизнь. В этом им помогут консультации специалистов, тесты и мн. др.
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