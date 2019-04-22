3,3 тыс. мест для школьников создадут в Коми к 2022 г.

Глава республики С. Гапликов в Госсовете сообщил, что в ближайшие 3 года в Коми создадут 1 тыс. новых мест в детсадах и 3,3 тыс. – в школах.



Гапиков рассказал об итогах работы республиканского правительства в 2018 г. и о ключевых направлениях работы на ближайшие годы. В прошлом году было создано 290 мест в детсадах, и этого мало. В Коми по-прежнему серьезно стоит вопрос обеспечения местами детей до 3 лет, и что республике мешает решать проблему более оперативно, остается вопросом открытым. Большие очереди на устройство детей в детсады иногда оканчиваются ничем, и дети вырастают из детсадовского возраста, так ни разу и не посетив детсад.



Также Гапликов рассказал, что в республике к 2022 г. планируют решить проблему ученических мест в школах, где сейчас детям приходиться учиться в две смены. Но в ближайшие 5 лет эта проблема вряд ли будет полностью решена. В республике стараются активно строить новые школы, делать пристройки к старым, проводить ремонт, там где это необходимо.