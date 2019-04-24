И. Мирошник посетила новую школу на Кукковке

Республика Карелия >> Образование >> 24.04.2019

Новая школа в Кукковке откроет двери в сентябре 2019 г. Прием заявлений в классы с первого по девятый уже начался.

Глава Петрозаводска И. Мирошник посетила новое образовательное учреждение, отметив хорошее состояние классов. Здесь все соответствует санитарным нормам, требованиям пожарной безопасности, классы оснащены техсредствами для процесса обучения. Летом здесь отремонтируют несколько помещений, среди которых столовая, кабинеты для начальных классов, санузлы и кабинеты домоводства и технологии.

Школа № 26 на Балтийской улице – долгожданное открытие для района. Директор учреждения М. Осиева сообщила, что в Кукковке работает всего одна вечерняя школа, в которой учатся 250 детей. Она может принять около 1 тыс. учеников. Но мест в обычных школах, где дети учатся до 9 класса, не хватает, и новое учебное заведение призвано решить эту проблему.

Сейчас в Карелии стараются уйти от стандартных построек, отдавая предпочтение современным зданиям, где школьники смогут обучаться в комфортных условиях. Школа №26 - один из таких объектов.





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