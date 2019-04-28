Библиотечный фонд вологодской школы №30 пополнился за счет родителей школьников

День открытых дверей объединил учителей и родителей учеников. Весь день гости образовательного учреждения проходили мастер-классы, уроки, смотрели выставки и концерты, а на входе могли пополнить фонд школьной библиотеки художественными книгами.



В рамках Дня открытых дверей прошел тренинг "Я – успешный родитель". Свои вопросы родители задавали и на круглом столе "Ваши вопросы – наши ответы". В качестве развлечений гостям предложили турнир "Кубик Рубика", шахматный поединок и пробный экзамен.



Руководство школы организовало День открытых дверей для выстраивания взаимодействия и сотрудничества с родителями учеников. Родителям рассказали, чему учат их детей, о перспективах школы. Родители приняли активное участие в жизни школы, включились в создание проектов, призванных воспитать достойных вологжан. Также они принесли книги для школьной библиотеки.



Выставка "Педагог. Хобби", передвижная экспозиция "История семьи", выставка детских рисунков и фотографий, семейная выставка "Мы – вологжане!" будут доступны в будние дни. Экспозиции будут украшать стены и рекреации школы, и их смогут увидеть все желающие.