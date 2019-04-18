На ЕГЭ основного периода в Карелии зарегистрировано 3893 участника

Экзамены доппериода прошли в штатном режиме, без организационных и технологических сбоев. С экзамена по биологии выгнали выпускника прошлых лет, который был замечен за использованием шпаргалок в письменном виде. Его результат ЕГЭ аннулирован, а к пересдаче в этом году его не допустят. Протокол об админправонарушении по ч. 4 ст. 19.30 КоАП России направлен в Судебный участок г. Петрозаводск для рассмотрения. Нарушитель может получить штраф 3 - 5 тыс. руб. По мнению многих, это слишком строгое наказание, учитывая, что человек учится и еще не работает.



Основной период сдачи ЕГЭ в 2019 г. начнется 27 мая и продлится до 1 июля. Для ГИА-11 организовано 45 пунктов на базе образовательных учреждений.



На ЕГЭ основного периода зарегистрировалось около 4 тыс. человек, из которых 3492 – выпускники 2019 г., 16 не получивших среднее образование и не прошедших ГИА раньше, 78 обучающихся в учреждений среднего профобразования, 304 выпускника прошлых лет.

В Карелии все службы к проведению экзаменов готовы на 100%.