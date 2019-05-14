Ученые Коми налаживают связи с коллегами из Великобритании

Ученые Великобритании и Коми пытаются понять, что могут дать знания об Арктике о планете Земля? Этот вопрос обсуждается за круглым столом в Сыктывкаре. Встреча сторон призвана послужить не только научным целям.



Сыктывкар к этому международному направлению присоединился первый раз, хотя визиты в Уральское отделение РАН иностранных ученых проводятся 7 лет. Формат научных кафе - это неформальная беседа, но ее серьезный тон сохраняется, поскольку в общении принимают участие ведущие ученые, представители крупных вузов, научно-исследовательских центров Саутгемптона, Кардиффа.



В рамках круглых столов ученые обсуждают биологию, инновации, физику, технологии. В этот раз им предстоит выяснить, что говорят о закономерностях развития планеты девонские отложения в Арктике, а также геологические и природные ископаемые.



Сегодня научное кафе в Сыктывкаре работает последний день, после чего переместится в Институт наук о Земле Петербургского госуниверситета. На 2019 г. намечено проведение еще 4 круглых столов.