О "Яндекс.Лицее" расскажут в НАЭТ

О возможностях и перспективах в IT-индустрии для программистов-новичков, а также о том, как овладеть технологиями на уровне университета, если тебе 14 лет, расскажут на собрании для кандидатов "Яндекс.Лицея" региональные руководители проекта.



Мероприятие состоится на площадке Ненецкого аграрно-экономического техникума 24 мая. На него приглашаются ученики 8 - 10 классов, родители, учителя. Члены проекта "Яндекс.Лицей" расскажут о возможностях своих программ, условиях поступления в лицей, видах обучения. Слушатели смогут задавать вопросы, знакомиться с тестовыми заданиями, пробовать силы в логических задачах.



"Яндекс.Лицей" – нестандартный проект по обучению программированию Python. Он рассчитан на школьников и является самым популярным языком в мире. Его используют YouTube, NASA, "Яндекс". Учеба рассчитана на 2 года, причем бесплатно.



Руководитель проекта в регионе Д. Рожин считает, что знания, полученные в "Яндекс.Лицее", помогут поступить в престижные вузы по направлению программирования. Также их могут заметить и представители "Яндекс", предложив сотрудничество.