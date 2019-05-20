Детские трудовые бригады начали работу в школах Вологды

Летом в Вологде трудоустроят 370 подростков в 21 школе. В настоящий момент в 4-х образовательных учреждениях уже начали работу трудовые бригада. Они высаживают цветы, убирают территорию своих школ.



Для несовершеннолетних в период летних каникул будут организованы трудовые места на предприятиях. Об этом заявили 6 вологодских компаний: подшипниковый завод, "Газпром", СХПК "Тепличный", ВОМЗ и др. В лагерях "Единство" и "Изумруд" также предоставят возможность работы. Родители, желающие устроить ребенка на летнюю работу, могут обращаться в Центр занятости или в свою школу.



Заммэра Вологды С. Пахнина рассказала, что на летнюю занятость из горбюджета выделено 760 тыс. руб., что в 3 раза больше, чем 3 года назад. В проекте принимают участие спонсоры, которые направили в этом году предприятиям и организациям 100 тыс. руб. на организацию мест для несовершеннолетних.



В прошлом году удалось трудоустроить 740 школьников на 16 предприятиях. 600 тыс. руб. выделили физлица и юрлица в качестве спонсорской поддержки.