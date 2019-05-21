Семинар по расследовательской журналистике пройдет в Архангельске

24-26 мая Фонд защиты гласности проведет семинар по расследовательской журналистике. Журналистов Архангельской области приглашают принять участие, которое будет проводиться бесплатно. Мероприятие состоится на площадке регионального отделения Союза журналистов России.



В качестве тренера семинара был приглашен А. Симонов, журналист, режиссер и президент Фонда защиты гласности, лауреат премии Freedom of Speech Award за защиту прав журналистов.



Также в Архангельск приедет И. Корольков, расследователь-журналист, работавший в "Известиях", "Комсомольской правде", "Российской газете", "Новой газете", "Московских новостях", лауреат премий СЖР (Союза журналистов России), Академии свободной прессы.



Своими зананиями и наработками поделится журналистка Г. Сидорова, работавшая в журнале "Новое время", занимавшая пост главного редактора газеты "Совершенно секретно". Она является лауреат премии А. Боровика, а сейчас работает на "Радио Свобода".



Перед аудиторией вытопит кандидат юридических наук С. Земскова, работающая юристом Фонда защиты гласности.