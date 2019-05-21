Семинар по расследовательской журналистике пройдет в Архангельске
24-26 мая Фонд защиты гласности проведет семинар по расследовательской журналистике. Журналистов Архангельской области приглашают принять участие, которое будет проводиться бесплатно. Мероприятие состоится на площадке регионального отделения Союза журналистов России.
В качестве тренера семинара был приглашен А. Симонов, журналист, режиссер и президент Фонда защиты гласности, лауреат премии Freedom of Speech Award за защиту прав журналистов.
Также в Архангельск приедет И. Корольков, расследователь-журналист, работавший в "Известиях", "Комсомольской правде", "Российской газете", "Новой газете", "Московских новостях", лауреат премий СЖР (Союза журналистов России), Академии свободной прессы.
Своими зананиями и наработками поделится журналистка Г. Сидорова, работавшая в журнале "Новое время", занимавшая пост главного редактора газеты "Совершенно секретно". Она является лауреат премии А. Боровика, а сейчас работает на "Радио Свобода".
Перед аудиторией вытопит кандидат юридических наук С. Земскова, работающая юристом Фонда защиты гласности.
Рекомендуем по теме:
После длительного перерыва в Архангельске стартует чемпионат по хоккеею
3,3 тыс. мест для школьников создадут в Коми к 2022 г.
В 4 городах Коми создадут виртуальные концертные залы
Подведены итоги конкурса инициативного бюджетирования в НАО
VII Губернаторский международный юношеский конкурс им. Гаврилина проходит в Вологде
III фестиваль «Одаренные дети Арктики» завершен в НАО
1 июля в 3 поселках Лахденпохского района откроются новые ФАП