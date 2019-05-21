Школьникам НАО рассказали о кибербуллинге

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 21.05.2019

На уроках информатики детей научили защитить персональные данные, разбираться в кибербуллинге, приватности аккаунтов, фишинге, опасном контенте. Уроки проводились в рамках акции "Урок цифры". Ее участниками стали 893 школьника из 14 образовательных учреждений округа.

Цель урока – объяснить, с какими угрозами можно столкнуться в интернете, какими бывают последствия, а также обучение безопасному поведению в сети. Акцент сделали на поведение в соцсетях, так как по данным исследования "Лаборатории Касперского", 70% школьников зарегистрированы в разных соцсетях.

Ученикам 7-8 классов школы №3 урок провел зампредседателя комитета цифрового развития НАО М. Марков. Он обсудил с ребятами кибер-угрозы,  пригласил поучаствовать в новом проекте "Яндекс.Лицей", который стартует осенью, а также на первое организационное собрание, которое пройдет 24 мая в аграрно-экономическом техникуме.

Организаторы "Уроков Цифры": Министерство просвещения России, Министерство цифрового развития РФ, "Цифровая экономика", "Сбербанк". Проект стартовал в конце 2018 г. С момента запуска он собрал 9 млн. человек из 20 тыс. школ. В Ненецком округе акция прошла в четвертый раз.





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