Минсоцзащиты и центр занятости Петрозаводска готовят новых кадров по новой программе

В рамках проекта по развитию судостроительного производства в Карелии на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе был проведен ряд действий для возрождения предприятия.



Сейчас предприятие реализует с Министерством соцзащиты проект по привлечению безработных граждан и их обучению для работы на предприятии. Служба занятости проводит ярмарки вакансий, где соискатели могут подробно ознакомиться с нюансами работы, задать вопросы специалистам.



В прошлом году было подготовлено 15 сборщиков металлических корпусов для судов, 9 трубопроводчиков, которые получили возможность трудоустроиться на заводе. На ближайшие два года обучение должны пройти будущие работники судостроители и судоремонтники металлических судов. Обучение проводится за счет государства.



Начальник управления занятости Минсоцтруда республики Ю. Борисов рассказал, что Онежский судостроительно-судоремонтный завод как и многие другие крупные предприятия региона, принимает участие в работе по обновлению кадрового состава. В феврале Центр занятости Петрозаводска представил не только вакансии на работу, но и вакансии на прохождение обучения. В настоящий момент проводится набор на обучение по специальности слесарь-монтажник для судов. Собеседование уже прошли 9 человек, которым дали возможность обучаться в Индустриальном колледже и проходить практику на месте будущей работы. Если курсы будут закончены успешно, ученики получат работу с хорошей зарплатой.



Перспективы у судостроительного завода заманчивые не только для работников. Завод постепенно будет расширяться и обновляться, его будут "ставить на ноги" за счет частных инвестиций и государственных вложений, поэтому работы, а значит, рабочих мест прибавится.



Высококлассных специалистов сейчас нет так много, поэтому их нужно постепенно подготавливать, а те, кто уже обучился и начал работать, в скором времени приобретут неоценимый опыт и смогут возглавить направления.