Лицей для одаренных детей откроется в Сыктывкаре

Учебное заведение сможет принять 200 детей. Его планируют открыть в здании детдома им. А. Католикова, не использовавшимся 2 года.



Лицей откроют 1 сентября. Обучение будет проводиться по 2 профилям – углубленное изучение математики, физики и информатики и углубленное изучение биологии, математики и химии.



Новое учебное заведение войдет в состав автономного образовательного учреждения школы-интерната Коми. Она работает в республике 28 лет и зарекомендовала себя как образцовое образовательное учреждение. Преподавать в лицее будут педагоги, готовые работать по совместительству. Они смогут обучать и одаренных учащихся из сел, и талантов из Сыктывкара.



В учебных классах уже есть парты-трансформеры, эргономические кресла, скоро начнется сборка мебели в других помещениях. Работы в хозяйственных помещениях и спортзале, душевых и раздевалках планируют завершить к июлю.



Строительство лицея является элементом госпрограммы по развитию образования, проходит в рамках нацпроекта "Образование", регионального проекта "Современная школа".