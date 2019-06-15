Лицей для одаренных детей откроется в Сыктывкаре

Республика Коми >> Образование >> 15.06.2019

Учебное заведение сможет принять 200 детей. Его планируют открыть в здании детдома им. А. Католикова, не использовавшимся 2 года.

Лицей откроют 1 сентября. Обучение будет проводиться по 2 профилям – углубленное изучение математики, физики и информатики и углубленное изучение биологии, математики и химии.

Новое учебное заведение войдет в состав автономного образовательного учреждения школы-интерната Коми. Она работает в республике 28 лет и зарекомендовала себя как образцовое образовательное учреждение. Преподавать в лицее будут педагоги, готовые работать по совместительству. Они смогут обучать и одаренных учащихся из сел, и талантов из Сыктывкара.

В учебных классах уже есть парты-трансформеры, эргономические кресла, скоро начнется сборка мебели в других помещениях. Работы в хозяйственных помещениях и спортзале, душевых и раздевалках планируют завершить к июлю.

Строительство лицея является элементом госпрограммы по развитию образования, проходит в рамках нацпроекта "Образование", регионального проекта "Современная школа".





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