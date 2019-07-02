Ненецкая молодежь присоединилась к движению судотрядов
Команда юных педагогов из НАО отправилась в Мирный. Студенты Нарьян-Марского социально-гуманитарного колледжа трудоустроились в лагерь "Лесная поляна". Этот выезд организован по условиям договоренности о сотрудничестве с филиалом Молодежной организации "Российские Студенческие Отряды".
10 студентов прошли 120 часов подготовки. В педагогическом колледже на вожатых обучились 18 человек, 10 из них стали первыми студотрядовцами, отправившись в Мирный.
"Лесная поляна" станет для них местом работы на 21 день, которые пришлись на тематическую смену "Профориентация". В задачи этой смены выходит знакомство детей с профессиями, ранняя профориентация с помощью игр, занятий, мастер-классов. Также вожатые будут заниматься укреплением здоровья и социализацией детей.
Смена в лагере закончится 16 июля, после чего вожатые вернутся в Нарьян-Мар.
В Центре поддержки молодежных инициатив НАО сообщили, что трудоустройство вожатых за пределами округа в следующий раз пройдет осенью. Проезд, обучение студотряда проводятся за счет средств регионального бюджета. Зарплату и проживание в "Лесной поляне" обеспечивает лагерь.
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