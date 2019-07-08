8 тыс. детей НАО стали участниками "Культурных каникул"

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 08.07.2019

В Ненецком округе продолжается проект "Культурные каникулы" от Департамента образования. В июне разными видами досуга удалось охватить 8,4 тыс. детей. Учреждения культуры организовали 206 мероприятий в муниципалитетах региона.

Обширная программа объединила мастер-классы декоративной и прикладной направленности, игровые программы, квесты, конкурсы, выставки, праздники, викторины, дискотеки, литературные вечера и концерты.

Из ближайших мероприятий, намеченных на июль, можно отметит игровой "Шире круг", организованный Этнокультурным центром на площадке "Марад`сей" в Нарьян-Маре. Программа состоится 11, 18, 25 июля.

17 июля в Центре декоративно-прикладного творчества состоится мастер-класс по созданию подвески "Тучейка", а 24 июля - мастерская "Мел’ манзарана" проведет мастер-класс по сборке зайчика из помпонов.

 Напомним, что региональный проект "Культурные каникулы" в НАО проводится четвертый год. Он охватывает мероприятиями все лето, давая детям возможность интересно, весело и с пользой для себя провести летние каникулы. 





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