В НАО подвели итоги акции "День сдачи ЕГЭ родителями". Родители пытались "влезть в шкуру" своих детей в школе № 1 Нарьян-Мара. Они сдавали демонстрационный экзамен по русскому языку, и среди них были представители власти, работники прокуратуры и журналисты. После проведения итогов оказалось, что родители справились со своей задачей хорошо.



40 минут взрослым дали на выполнение сокращенной экзаменационной работы. Первая часть включала 14 заданий с вариантами ответов, вторая - мини-сочинение на 1500 знаков.



А. Шамов, руководитель Центра оценки качества образования региона, рассказал, что участники подошли к ЕГЭ серьезно, полагаясь на опыт и знания. Члены комиссии отметили, что первая часть экзаменационной работы почти не у кого не вызвала проблем, а сочинение написали не все, потому что на это времени не хватило. Родители сделали предположение, что времени на экзамен им выделили мало, поэтому они не уложились в 40 минут.



Все предложения и замечания участников ЕГЭ должны будут учесть в 2018 г. при подготовке аналогичной акции. Будут ли учтены пожелания родителей на ближайших экзаменах их детей, не уточняется.



Целью акции Рособрнадзора было повышение информированности родителей об особенностях экзаменационной процедуры. Подобное мероприятие в НАО проводится второй раз. В прошлом году родители выпускников сдавали ЕГЭ по математике. В этот раз экзамен сдали 37 тыс. родителей. В будущем "Единый день сдачи ЕГЭ родителями" хотят сделать ежегодным и проводить его в феврале.



В 2017 г. сдать ЕГЭ в округе намерены 296 человек, 252 из них – выпускающиеся в 2017 г. и 44 - прошлых лет. Чтобы сдать ЕГЭ в НАО организуют пункты проведения экзаменов в школах №1 и №5 и региональном центре развития образования.