В Мурманске закончился педагогический форум на тему экологического образования

Мурманская область >> Образование >> 04.03.2017

В Мурманске закончился педагогический форум на тему экологического образования. В его работе приняли участие преподаватели Мурманского арктического университета, научные сотрудники областного краеведческого музея, представители научных и общественных природоохранных организаций, СМИ.

Во время форума проводилась выставки инструментальных исследований окружающей среды, "Жизнь на камнях", "Я открываю мир природы с книгой", выставка учебных и исследовательских проектов, творческих и социальных программ, разработанных учениками по вопросам охраны окружающей среды. Также гости могли увидеть выставку "В гармонии с природой" от общественной организации "Природа и творчество", "Природоохранные проекты "Эколята" и "Эколята-дошколята" от МОЦДО "Лапландия".

Все участники получили из рук замгубернатора "Красную книгу Мурманской области".

На заседания обсуждались проблемы, с которыми приходится сталкиваться Министерству природных ресурсов, проблемы донесения до молодежи важности экологического воспитания. Рассматривались вопросы взаимодействия природоохранных и образовательных организаций, роль музеев и СМИ в эковоспитании обучающихся, формирование эковоспитания в образовательных учреждениях.

В рамках форума прошли мастерские: "ИТ-технологии в эковоспитании обучающихся", "Арт-технология в эковоспитании молодежи", "Игра для эковоспитания", "Кейс-метод эковоспитания", "Тренинговая модель эковоспитания" и "Тематические экосмены в детских оздоровительных лагерях".

Участники форума ознакомились с несколькими наиболее интересными экологическими проектами: "Зеленые точки региона" от УК "ЦОО", "Экоурок "Сделаем вместе!" от партии "Единая Россия", "Эколята" и "Молодые защитники природы" от МОЦДО "Лапландия".





Рекомендуем по теме:

2–3 марта в Архангельске пройдёт Поморский строительный форум

Форум социальных инициатив прошел в Новодвинске

Утверждена деловая программа Международного арктического форума в Архангельске

В Нарьян-Маре прошел финальный этап проекта "Абориген и закон. Региональный практикум"

В НАО утвердили создание охраняемого природного парка "Северный Тиман"

Природоохранные инициативы обсудили в архангельском ЦБК


В Сосногорске появится спецтранспорт для инвалидов-колясочников

Tree7 Inc – перспективная финская лесозаготовительная компания

Экспедиция "Великая Андома. Тайна трех океанов" стартует завтра из Петрозаводска

Холдинг «Петон» обеспечит РФ собственными наработками в криогенной сфере

Экономический прогноз по развитию промышленного комплекса на 2017 год

Проблему Северного морского пути обсудили в рамках Баренц Спектакля 2017

Холдинг «ПЕТОН» - активный участник национальной программы импортозамещения
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © arhpress.ru. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета