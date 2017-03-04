В Мурманске закончился педагогический форум на тему экологического образования. В его работе приняли участие преподаватели Мурманского арктического университета, научные сотрудники областного краеведческого музея, представители научных и общественных природоохранных организаций, СМИ.



Во время форума проводилась выставки инструментальных исследований окружающей среды, "Жизнь на камнях", "Я открываю мир природы с книгой", выставка учебных и исследовательских проектов, творческих и социальных программ, разработанных учениками по вопросам охраны окружающей среды. Также гости могли увидеть выставку "В гармонии с природой" от общественной организации "Природа и творчество", "Природоохранные проекты "Эколята" и "Эколята-дошколята" от МОЦДО "Лапландия".



Все участники получили из рук замгубернатора "Красную книгу Мурманской области".



На заседания обсуждались проблемы, с которыми приходится сталкиваться Министерству природных ресурсов, проблемы донесения до молодежи важности экологического воспитания. Рассматривались вопросы взаимодействия природоохранных и образовательных организаций, роль музеев и СМИ в эковоспитании обучающихся, формирование эковоспитания в образовательных учреждениях.



В рамках форума прошли мастерские: "ИТ-технологии в эковоспитании обучающихся", "Арт-технология в эковоспитании молодежи", "Игра для эковоспитания", "Кейс-метод эковоспитания", "Тренинговая модель эковоспитания" и "Тематические экосмены в детских оздоровительных лагерях".



Участники форума ознакомились с несколькими наиболее интересными экологическими проектами: "Зеленые точки региона" от УК "ЦОО", "Экоурок "Сделаем вместе!" от партии "Единая Россия", "Эколята" и "Молодые защитники природы" от МОЦДО "Лапландия".

