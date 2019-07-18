В детсадах Апатитов включат отопление

Мурманская область >> Образование >> 18.07.2019

Горадминистрация Апатитов сообщила, что подписано постановление о включении тепла в детсадах города. Отопление включат в 9 зданиях, а еще в 8, если будет техническая возможность. Сейчас идут ремонтные работы, подготовка к новому отопительному сезону, поэтому во всех детсадах физически подключить тепло нельзя.

Летом в городе используется 17 зданий дошкольных учреждений. И. Титова, руководитель горуправления образования, уточнила, что администрация знает прогноз на предстоящее потепление, но здания нуждаются как минимум в просушке после длительного похолодания. Перегревать детей никто не собирается, и как только температура воздуха в помещениях станет комфортной и соответствующей нормам, отопление будет перекрыто.

Ранее отопление собирались включить в Кировске и двух микрорайонах Кандалакши, в ЗАТО Островной. В Кандалакше отопление включено в 3 детских садах. Глава муниципалитета М. Павлов пояснил, что в остальных дошкольных учреждениях идут испытания теплосетей, поэтому подача тепла запрещена.





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