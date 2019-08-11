Первоклашки Коми получат уникальные дневники

Республика Коми >> Образование >> 11.08.2019

По инициативе губернатора С. Гапликова ученики первых классов получат патриотические дневники. В День знаний каждый первоклассник республики бесплатно получит дневник.  Документ заказан Министерством образования республики, разработан и напечатан "Коми республиканской типографией". На первой странице напечатано обращение губернатора к первоклассникам.

Дневник имеет необходимые элементы, много познавательной информации. На его страницах представлены госсимволы Коми, информация о регионе. Внутри есть сведения о героических подвигах уроженцев Коми, участвовавших в ВОв. Патриотическая направленность данных связана с 75-летием Победы в ВОв, которое отметят в России в следующем году. Дети с малых лет получат возможность узнать о войне и ее героях, которые жили и работали в регионе.

Всего дневников отпечатано 11500 штук. В магазинах они продаваться не будут. По сути, получить такой дневник – это обзавестись раритетной вещью, которую нигде достать нельзя, поэтому относится к ней нужно особенно бережно.





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